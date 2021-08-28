Демеркуризация

Почти в каждом жилище имеется обычный ртутный градусник, несмотря на то, что гораздо безопаснее пользоваться электронным термометром. Однако именно ртутный градусник показывает более точные значения температуры, он никогда не ошибается и не подводит. Главное, придерживаться элементарных правил безопасности в процессе его использования – не встряхивать слишком сильно, не ронять, не давать в руки детям, хранить в надежном месте. Если вести себя с таким термометром аккуратно, то он прослужит много лет. Проблема в том, что обычный ртутный градусник, изготовленный из стекла, очень хрупкий, и разбить его можно в одно мгновение. Несмотря на небольшое содержание “жидкого металла” (не более 2 грамм), вырвавшихся наружу токсичных испарений будет вполне достаточно для отравления.

Не менее опасны, чем градусник, энергосберегающие люминесцентные лампы. В их составе также имеется ртуть, только уже не в жидком, а в газообразном состоянии. Сложно сказать, какое именно количество ртути содержится в таком устройстве, но выпускать наружу ядовитые испарения нельзя ни в коем случае. К разряду наименее вредных следует отнести светодиодные лампы, практически не имеющие в своем составе токсичных веществ. Разбив люминесцентную лампу, необходимо тщательно зачистить место “аварии”, предприняв все необходимые меры, направленные на устранение следов ртути. Даже пол грамма этого токсичного металла, способного активно испаряться, будет достаточно для постепенного отравления человеческого организма.

О том, что имеет место именно отравление ртутью, могут свидетельствовать такие симптомы:

появилась общая слабость;

разболелась голова;

есть приступы тошноты и даже рвотные позывы;

пропал аппетит;

болит горло;

появился кашель, хотя вы не простужены;

слюна выделяется обильно;

чувствуется привкус металла во рту;

десна начали кровоточить;

болит живот;

появились высыпания на коже.

Ртуть начинает плавиться при температуре +38 градусов, а для испарения достаточно всего +18 градусов. Чтобы предотвратить этот процесс, постарайтесь максимально снизить температуру в комнате. Для этого отключите все нагревательные приборы и откройте окна. Главное, действовать быстро и четко, чтобы минимизировать воздействие “жидкого металла” на окружающую среду.

Первым делом уведите из помещения всех посторонних и проследите, чтобы домашние животные также были изолированы. После этого можно начинать собирать ртутные шарики, обязательно защитив руки резиновыми перчатками, а лицо – медицинской или марлевой повязкой. Собирать токсичный металл можно спринцовкой, лейкопластырем или скотчем, мягкой кисточкой и листом бумаги, а также смоченной газетой. Все собранные шарики следует поместить в емкость с раствором марганцовки, затем плотно ее закрыть. Это может быть обычная стеклянная банка с пластиковой крышкой – ее нужно сразу же отнести в холодное место (например, на балкон), чтобы потом передать специальной службе. Ни в коем случае нельзя избавляться от емкости с ртутью, закапывая ее в землю, выбрасывая в мусорный бак, и так далее.

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Место, на котором пролилась ртуть, необходимо тщательно обработать с помощью белизны или раствора марганцовки (выбранное средство лучше залить в пульверизатор, также для уборки подойдет и обычная щетка). После обработки составом, поверхность нужно оставить примерно на час, после чего вымыть ее мыльно-содовым раствором. Заключительный этап уборки помещения от следов ртути – его проветривание, которое должно длиться не менее суток. Человек, занимавшийся данной процедурой, должен позаботиться о собственном здоровье. Чтобы защитить себя от вредного воздействия токсинов, нужно принять активированный уголь, тщательно вымыть руки и прополоскать рот, снять и упаковать одежду, в которой вы собирали ртуть.

Запретные действия:

нельзя собирать “жидкий металл” веником и пылесосом;

нельзя выбрасывать собранные осколки и саму ртуть;

нельзя стирать зараженную одежду (она должна быть утилизирована).

Что делать, если ртутью надышался ребенок?

Тщательно промыть раствором марганцовки все слизистые оболочки и открытые участки кожи. Если марганцовки нет, подойдет обычная чистая вода. При появлении даже легких симптомов отравления – тут же звонить в скорую.

Возможно, частица ртути попала в желудок, в таком случае, потребуется зондирование. Также следует пить обладающие абсорбирующими свойствами препараты.

Главная опасность “жидкого металла” заключается в том, что заметить его испарения невооруженным глазом попросту невозможно. Это значит, что вы можете дышать токсичным паром, даже не подозревая об этом. Все это время организм подвергается вредному влиянию чрезвычайно опасного вещества. Избежать подобных последствий помогут специалисты службы демеркуризации, которые профессионально и своевременно произведут все необходимые мероприятия для полного удаления ртути.

Особенности демеркуризации

Первый этап демеркуризации – обязательная проверка воздуха в помещении на наличие ртутных испарений. Для этого применяется специальный прибор, имеющийся на вооружении у мастеров службы – это анализатор ртути. Определить “на глаз”, насколько именно заражен тот или иной участок, совершенно невозможно. После того, как мы установим размер проблемы, мастера приступят к полной зачистке помещения от малейших следов токсичного вещества.

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