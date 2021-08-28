Разбился градусник?

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Удаление ртутных испарений

Как убрать пары ртути в квартире, если разбился градусник – такой вопрос задавал каждый из нас, хотя бы раз в жизни. Один неосторожный взмах, случайное падение термометра, и колба разбивается на мелкие осколки. Ртутные шарики раскатываются по ковру или паркету, лишая нас надежды собрать их все. Что делать, если разбился градусник и, главное – чего нельзя делать, мы дадим полноценный ответ.

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Что делать, если в помещении разбился градусник - профессиональные советы специалистов службы демеркуризации

Порядок действий должен быть следующим:

  • Из помещения необходимо незамедлительно вывести людей – детей и пожилых людей в первую очередь
  • Защитить органы дыхания – для этого подойдет даже обычная марлевая повязка, если других средств защиты нет. Также следует надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки от контакта с ртутью.
  • Загрязненное “жидким металлом” помещение необходимо изолировать, плотно закрыв все двери.
  • До приезда специалистов, шарики ртути можно собрать самостоятельно, используя для этого спринцовку. Складывать токсичный металл следует в раствор марганцовки. Для сбора серебристых шариков можно также применять мокрую газету, мягкую кисточку и кусок бумаги, обычный скотч или даже хлебный мякиш.
  • Ртуть могла закатиться в самые укромные уголки дома, поэтому искать ее нужно с помощью фонарика. Посветите под диваном и другой мебелью, тщательно проверьте все щели.
  • Место, на котором разлилась ртуть, необходимо обработать. Для этой цели подойдет такое бытовое средство, как Белизна (обычная хлорка).
  • После сбора всех видимых остатков содержимого градусника, позаботьтесь о проветривании помещения. Впускать в него свежий воздух следует в течение двух часов, как минимум.

Недопустимые действия при разливе ртути

Категорически запрещено:
image Пытаться собрать осколки градусника веником или тряпкой, использовать для этого пылесос.
image Спускать собранный “жидкий металл” в канализацию или выбрасывать содержимое разбившегося градусника в мусоропровод.
image Продолжать пользоваться одеждой и перчатками, в которых вы собирали разлившуюся ртуть. Также недопустимо стирать эту одежду в машинке вместе с другими вещами.

Какие симптомы свидетельствуют о наличии отравления ртутью

Чтобы отравиться токсичными испарениями “жидкого металла”, достаточно даже небольшого его количества. Люминесцентная лампа, как и обычный ртутный градусник, разбившись в помещении, становятся довольно серьезным источником отравления. Причем наибольшую опасность представляет именно лампа, так как ртуть, содержащаяся в ней, пребывает в парообразном состоянии. Однако даже в виде жидкого металла, ртуть очень быстро испаряется и превращается в пар, незаметно проникающий в легкие. Именно поэтому человек, собирающий осколки разбитого градусника, больше всех рискует собственным здоровьем.

Симптомы отравления токсичным металлом бывают следующими:

otravlenie-2 Краснеет горло, начинаются приступы кашля.
otravlenie-1 Человек чувствует во рту привкус металла.
otravlenie-3 Голова начинает болеть, появляется головокружение.
otravlenie-4 Повышается температура тела.
otravlenie-5 Ощущается общее недомогание.
otravlenie-6 Начинает болеть живот, появляется тошнота, случаются приступы рвоты.
Измерение радиации

Природный радиационный фон окружает нас везде, о чем многие люди даже не подозревают, так как не испытывают ни малейшего дискомфорта и не наблюдают вреда для здоровья. Однако иногда этот фон слишком усиливается, а это уже чревато некоторыми неприятными последствиями. Чтобы защитить себя и своих близких, необходимо своевременно измерять уровень радиации в собственном доме или на участке.

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Данную услугу могут оказать только специалисты. Радиологический контроль объектов включает в себя:

izmerenie-gruntov Измерение радиационного фона грунта или определенной местности.
kvartiry Измерение радиологического фона в конкретном помещении (в квартире, частном доме, на даче), и на территории, которая к нему прилегает.
auto Измерение радиационного излучения имеющегося в вашем распоряжении автомобильного транспорта (такие же замеры производятся и относительно грузов).
Измерение ЭМП

Мы живем в мире с огромным количеством электронных приборов, без которых сложно представить жизнь современного человека. Нам приходится постоянно контактировать со всевозможными устройствами - и дома, и на работе. Людей окружают компьютеры, микроволновые печи, ноутбуки, бытовая техника, офисная оргтехника. Что уж говорить об обычном смартфоне, который многие из нас часами не выпускают из рук. Анализ электромагнитного фона - чрезвычайно востребованная в наше время услуга, помогающая обеспечить эффективную защиту от внешних угроз.

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Мастера нашей службы обеспечивают измерение электромагнитных волн:

televizor в квартирах и частных домах;
computers в офисе;
elektrika измерение излучения линий электропередач.
Измерение шума

Шумовой фон, формирующийся из огромного количества окружающих нас звуков, оказывает негативное влияние на все системы организма человека. Особенно незащищенными чувствуют себя жители мегаполисов и больших городов, вынужденные приспосабливаться к повышенному уровню шума вокруг. Такой “звуковой терроризм” слишком нагружает нашу нервную систему, вынужденную все силы бросать на собственную защиту и восстановление. Кроме того, избыточный постоянный шум оказывает на нас не самое благоприятное психологическое воздействие - из-за него значительно повышается уровень стресса, а это уже ведет к проблемам физического характера. Организм, подверженный постоянному влиянию шума, уровень которого составляет от 70 до 90 дБ, сталкивается с болезням нервной системы. Кроме того, у человека постепенно снижается слух, и это тоже довольно серьезная проблема.

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Мы обеспечиваем измерение уровня шума на разных объектах:

doma определяем, насколько уровень шума в жилище соответствует санитарным нормам;
zavod оцениваем акустические свойства помещения и устанавливаем должный уровень шумоизоляции для студий звукозаписи;
recording измеряем вибрации и уровень шума на производстве, оцениваем его соответствие государственным нормативам.
Демеркуризация

Почти в каждом жилище имеется обычный ртутный градусник, несмотря на то, что гораздо безопаснее пользоваться электронным термометром. Однако именно ртутный градусник показывает более точные значения температуры, он никогда не ошибается и не подводит. Главное, придерживаться элементарных правил безопасности в процессе его использования – не встряхивать слишком сильно, не ронять, не давать в руки детям, хранить в надежном месте. Если вести себя с таким термометром аккуратно, то он прослужит много лет. Проблема в том, что обычный ртутный градусник, изготовленный из стекла, очень хрупкий, и разбить его можно в одно мгновение. Несмотря на небольшое содержание “жидкого металла” (не более 2 грамм), вырвавшихся наружу токсичных испарений будет вполне достаточно для отравления.

Не менее опасны, чем градусник, энергосберегающие люминесцентные лампы. В их составе также имеется ртуть, только уже не в жидком, а в газообразном состоянии. Сложно сказать, какое именно количество ртути содержится в таком устройстве, но выпускать наружу ядовитые испарения нельзя ни в коем случае. К разряду наименее вредных следует отнести светодиодные лампы, практически не имеющие в своем составе токсичных веществ. Разбив люминесцентную лампу, необходимо тщательно зачистить место “аварии”, предприняв все необходимые меры, направленные на устранение следов ртути. Даже пол грамма этого токсичного металла, способного активно испаряться, будет достаточно для постепенного отравления человеческого организма.

О том, что имеет место именно отравление ртутью, могут свидетельствовать такие симптомы:

  • появилась общая слабость;
  • разболелась голова;
  • есть приступы тошноты и даже рвотные позывы;
  • пропал аппетит;
  • болит горло;
  • появился кашель, хотя вы не простужены;
  • слюна выделяется обильно;
  • чувствуется привкус металла во рту;
  • десна начали кровоточить;
  • болит живот;
  • появились высыпания на коже.

Ртуть начинает плавиться при температуре +38 градусов, а для испарения достаточно всего +18 градусов. Чтобы предотвратить этот процесс, постарайтесь максимально снизить температуру в комнате. Для этого отключите все нагревательные приборы и откройте окна. Главное, действовать быстро и четко, чтобы минимизировать воздействие “жидкого металла” на окружающую среду.

Первым делом уведите из помещения всех посторонних и проследите, чтобы домашние животные также были изолированы. После этого можно начинать собирать ртутные шарики, обязательно защитив руки резиновыми перчатками, а лицо – медицинской или марлевой повязкой. Собирать токсичный металл можно спринцовкой, лейкопластырем или скотчем, мягкой кисточкой и листом бумаги, а также смоченной газетой. Все собранные шарики следует поместить в емкость с раствором марганцовки, затем плотно ее закрыть. Это может быть обычная стеклянная банка с пластиковой крышкой – ее нужно сразу же отнести в холодное место (например, на балкон), чтобы потом передать специальной службе. Ни в коем случае нельзя избавляться от емкости с ртутью, закапывая ее в землю, выбрасывая в мусорный бак, и так далее.

Звоните в нашу компанию, и мы оперативно решим возникшую проблему. Оператор ответит на все ваши вопросы и предоставит полную консультацию по поводу дальнейших действий. Мы гарантируем оперативный выезд на место происшествия, и полную зачистку помещения от малейших следов токсичного “жидкого металла”.

Место, на котором пролилась ртуть, необходимо тщательно обработать с помощью белизны или раствора марганцовки (выбранное средство лучше залить в пульверизатор, также для уборки подойдет и обычная щетка). После обработки составом, поверхность нужно оставить примерно на час, после чего вымыть ее мыльно-содовым раствором. Заключительный этап уборки помещения от следов ртути – его проветривание, которое должно длиться не менее суток. Человек, занимавшийся данной процедурой, должен позаботиться о собственном здоровье. Чтобы защитить себя от вредного воздействия токсинов, нужно принять активированный уголь, тщательно вымыть руки и прополоскать рот, снять и упаковать одежду, в которой вы собирали ртуть.

Запретные действия:

  • нельзя собирать “жидкий металл” веником и пылесосом;
  • нельзя выбрасывать собранные осколки и саму ртуть;
  • нельзя стирать зараженную одежду (она должна быть утилизирована).

Что делать, если ртутью надышался ребенок?

Тщательно промыть раствором марганцовки все слизистые оболочки и открытые участки кожи. Если марганцовки нет, подойдет обычная чистая вода. При появлении даже легких симптомов отравления – тут же звонить в скорую.

Возможно, частица ртути попала в желудок, в таком случае, потребуется зондирование. Также следует пить обладающие абсорбирующими свойствами препараты.

Главная опасность “жидкого металла” заключается в том, что заметить его испарения невооруженным глазом попросту невозможно. Это значит, что вы можете дышать токсичным паром, даже не подозревая об этом. Все это время организм подвергается вредному влиянию чрезвычайно опасного вещества. Избежать подобных последствий помогут специалисты службы демеркуризации, которые профессионально и своевременно произведут все необходимые мероприятия для полного удаления ртути.

Особенности демеркуризации

Первый этап демеркуризации – обязательная проверка воздуха в помещении на наличие ртутных испарений. Для этого применяется специальный прибор, имеющийся на вооружении у мастеров службы – это анализатор ртути. Определить “на глаз”, насколько именно заражен тот или иной участок, совершенно невозможно. После того, как мы установим размер проблемы, мастера приступят к полной зачистке помещения от малейших следов токсичного вещества.

Заказать услугу демеркуризации можно в любое время. Мы работаем круглосуточно, без выходных. Оператор компании ответит на все ваши вопросы и примет заявку. После этого на место “аварии” будет отправлена группа специалистов с профессиональным оборудованием и необходимыми для демеркуризации препаратами.

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